الاعدام بحق ثلاثة عشر ارهابياً

2021/06/24 | 09:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اصدرت محكمة جنايات الكرخ/ الهيأة الثالثة حكما بالإعدام بحق ثلاثة عشر مدان بجريمة انتماءهم الى عصابات داعش الارهابية اعترفوا بعزمهم على القيام بعمليات ارهابية في شهر رمضان من عام 2019.

وافاد المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان “محكمة جنايات الكرخ/ الهيأة الثالثة اصدرت حكما بالإعدام وفقا لأحكام المادة الثانية /1 و3 و7 وبدلالة المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الارهاب لسنة 2005 بحق ثلاثة عشر مداناً بجريمة الانتماء لعصابات داعش الارهابية.



مضيفا ان الارهابيين اعترفوا بعزمهم القيام بعمليات ارهابية في شهر رمضان من عام 2019”.

وأضاف “كما اطلعت المحكمة على قائمة بأسمائهم في الحاسبة العائدة لعصابات داعش الارهابية اضافة الى اسلحة وهويات وأختام مزورة ضبطتها القوات الامنية بحوزتهم”.

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