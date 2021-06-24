هجوم إرهابي يسقط 3 أبراج طاقة ويتسبب بتضرر رابع بكركوك

2021/06/24 | 09:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت شركة نقل الطاقة الكهربائية الشمالية، اليوم الخميس، سقوط ثلاثة أبراج ‏للطاقة وتضرر برج رابع في كركوك، اثر هجوم ارهابي بعبوات ناسفة.‏ وذكر اعلام الشركة، في بيان تلقاه “المركز الخبري […]

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