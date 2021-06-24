الامانة العامة لمجلس الوزراء تعلن انجاز عشرات المدارس في المحافظات ضمن مشروع المدارس رقم 1

2021/06/24 | 09:49 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، انجاز عشرات المدارس في المحافظات خلال المدَّة القليلة الماضية ضمن مشروع المدارس رقم (1).وقال الناطق باسم الأمانة العامة حيدر مجيد في تصريح للصحيفة الرسمية إنه “تم إنجاز (28) مدرسة حتى شهر آذار … Readmore

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