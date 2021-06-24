2021/06/24 | 09:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الأنواء الجوية: ثلاث محافظات تسجل درجة حرارة 50 مئوية غداً الجمعة » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 09:42

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