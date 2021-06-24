الدولار يسجل ارتفاعا طفيفا في الاسواق العالمية

2021/06/24 | 09:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سجل سعر صرف الدولار أمام الدينار، في تعاملات صباح الخميس (24 حزيران 2021)، ارتفاعاً طفيفاً.وبلغ سعر شراء كل 100 دولار أميركي، 147.200.أما سعر بيع 100 دولار، فبلغ 147.300.

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