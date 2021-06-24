بغداد: أحكام بالإعدام بحق 13 شخصاً خططوا لهجمات في رمضان 2019

2021/06/24 | 09:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اصدرت محكمة جنايات الكرخ/ الهيئة الثالثة، الخميس، حكما بالاعدام بحق ثلاثة عشر مدان بجريمة انتماءهم الى تنظيم داعش، حيث اعترفوا بعزمهم على القيام بعمليات ارهابية في شهر رمضان من عام 2019.

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وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (24 حزيران 2021)، ان "محكمة جنايات الكرخ/ الهيئة الثالثة اصدرت حكما بالاعدام وفقا لاحكام المادة الثانية /1 و3 و7 وبدلالة المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الارهاب لسنة 2005 بحق ثلاثة عشر مداناً بجريمة الانتماء لعصابات داعش الارهابية.



مضيفا ان الارهابيين اعترفوا بعزمهم القيام بعمليات ارهابية في شهر رمضان من عام 2019".

وبحسب البيان، فأن "المحكمة اطلعت على قائمة بأسماءهم في الحاسبة العائدة لعصابات داعش الارهابية اضافة الى اسلحة وهويات وأختام مزورة ضبطتها القوات الامنية بحوزتهم".

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