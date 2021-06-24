نائب: البرلمان سيستجوب وزير المالية تمهيدا لإقالته

2021/06/24 | 09:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداتهمت اللجنة المالية النيابية، وزير المالية بالتخبط، مبينة أن مجلس النواب بصدد استجوابه تمهيداً لإقالته.وقال عضو اللجنة النائب ثامر ذيبان، في حديث متلفز، أمس الأربعاء، ان “رفع سعر الدولار يتحمله وزير المالية وهو صاحب هذا المقترح”، مؤكدا أن “البرلمان بصدد استجواب الوزير تمهيدا لإقالته من منصبه”.وأوضح ان “موضوع طبع العملة في …

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