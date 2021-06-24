القضاء يعلن تلقيه اعتذار من عوائل أعتدت على قاضي في ذي قار

2021/06/24 | 09:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقدمت مجموعة من عوائل الشهداء في ذي قار، الخميس، اعتذارها لمجلس القضاء الأعلى، عن حادثة رئاسة محكمة استئناف ذي قار.وذكر بيان للقضاء اطلع “النور نيوز” نسخة منه، أن “مجموعة عوائل الشهداء في ذي قار قدمت اعتذارها الى القضاء عن التجاوزات التي حصلت اثناء مقابلة رئيس محكمة استئناف ذي قار لمجموعة من ممثلي …

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