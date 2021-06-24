2021/06/24 | 09:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أظهرت صور حصل عليها “المركز الخبري الوطني”، اليوم الخميس، تعرض أهوار محافظة ذي قار إلى موجة جفاف كبيرة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص موجة جفاف هائلة تضرب أهوار ذي قار..



صور المركز الخبري الوطني.

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