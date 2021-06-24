القضاء يصدر حكما باعدام 13 عنصرا في تنظيم داعش

2021/06/24 | 09:56 - المصدر: NRT عربية

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اصدرت محكمة جنايات الكرخ، الهيئة الثالثة، الخميس، حكما بالاعدام بحق ثلاثة عشر مدان بجريمة انتماءهم الى تنظيم داعش اعترفوا بعزمهم على القيام بعمليات ارهابية في شهر رمضان من عام 2019.

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان له، اليوم (24 حزيران 2021) ان "محكمة جنايات الكرخ/ الهيئة الثالثة اصدرت حكما بالاعدام وفقا لاحكام المادة الثانية /1 و3 و7 وبدلالة المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الارهاب لسنة 2005 بحق ثلاثة عشر مدانا بجريمة الانتماء لعصابات داعش الارهابية".



مضيفا ان "الارهابيين اعترفوا بعزمهم القيام بعمليات ارهابية في شهر رمضان من عام 2019".

واضاف ان "المحكمة اطلعت على قائمة بأسماءهم في الحاسبة العائدة لعصابات داعش الارهابية اضافة الى اسلحة وهويات وأختام مزورة ضبطتها القوات الامنية بحوزتهم".

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