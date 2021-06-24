القانونية النيابية تحذر من ثغرة كبيرة في قانون الانتخابات

2021/06/24 | 09:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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حذرت اللجنة القانونية النيابية، من وجود ثغرة كبيرة في قانون الانتخابات تتمثل بتداخل الدوائر الانتخابية المتعددة، مشيرة الى امكانية تسبب تلك الفقرة بمشكلات كبيرة تظهر عند إجراء الانتخابات.

وقال عضو اللجنة سليم همزة في تصريح لجريدة الصباح، اليوم (24 حزيران 2021) إن "من أكبر الثغرات التي يعاني منها قانون الانتخابات تداخل الدوائر الانتخابية المتعددة في أكثر من 70 منطقة"، مبينا أنه "ليس هناك جداول واضحة تبين توزيع الدوائر الانتخابية بين المناطق، ما سيسبب مشكلات كبيرة ستظهر في الانتخابات".

ولفت همزة إلى أن الانتخابات يبدأ من تكوين قانون ملم بجميع الحيثيات القانونية بشكل يتيح للجميع المشاركة المطمئنة، ويجب أن تكون الانتخابات بإشراف أممي وجو أمني مسيطر عليه"، مبيناً أننا "وفي ظل هذه المشكلات القانونية، بحاجة َّ لتأجيل الانتخابات"، مشيراً إلى أن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تدرك أهمية هذه الفقرات والتداخل بين الدوائر والمشكلات القانونية التي قد تحدث جراء هذه التداخلات.

من جانبه، بين الخبير القانوني علي التميمي أنه "بالرغم من أن القانون نص على أن تكون الدوائر متعددة وقسم المحافظات على دوائر، إلا أن هذه الدوائر مررت ليس مثلما كانت المطالبة بها أن تكون متعددة وكل دائرة تمثل 100 ألف ناخب، وإنما تم اعتماد الدوائر المتوسطة".

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