2021/06/24 | 09:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني بوفاة ثلاثة نزلاء في السجن المركزي “الحوت” بمحافظة ذي قار.وقال المصدر في حديث إن “ثلاثة محكموين بتهمة الإرهاب توفوا الاربعاء في سجن الحوت”.وأضاف المصدر أن “اثنين منهم توفوا بشكل مفاجئ فيما كان سبب وفاة الثالث … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر أمني يؤكد وفاة ثلاثة محكومين بالاعدام في سجن الحوت بشكل مفاجئ) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر أمني يؤكد وفاة ثلاثة محكومين بالاعدام في سجن الحوت بشكل مفاجئ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).