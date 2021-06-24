توقف خط ناقل للطاقة بكركوك بعد استهدافه بعبوات ناسفة

2021/06/24 | 10:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت شركة نقل الطاقة الكهربائية الشمالية، اليوم الخميس، ‎توقف الخط الناقل الشهيد عبدالله القديمة - شمال سامراء - دور جهد 132 ك.ف، ‏نتيجة تعرضه إلى عمل تخريبي في محافظة كركوك‎.

وذكر اعلام الشركة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٣ مساء حدث توقف على خط الشهيد عبدالله القديمة - شمال سامراء دور جهد ١٣٢ك.ف نتيجة تعرضه الى عمل تخريبي جبان من خلال استهدافه بتفجير عبوات ناسفة أدت الى سقوط الابراج المرقمة (١٦٤-١٦٧-١٦٧) وتضرر وميلان البرج المرقم (١٦٦) ، بالقرب من قرية العوادية وزكارطة في ناحية الرشاد ضمن محافظة كركوك".

وأضاف البيان: "مما أدى الى تحديد الاحمال وضعف في تجهيز الطاقة الكهربائية لمحافظة صلاح الدين وتحديدا لمناطق (الدور - شرق تكريت- الناعمة - البو عجيل - سامراء - العلم – الدور)".

وتابع: "وعلى الفور وبمتابعة مباشرة من المدير العام المهندس خالد غزاي شرعت ملاكاتنا من فرق صيانة الخطوط فرع شبكة كهرباء كركوك وبالتعاون مع القوات الامنية و الجهد الهندسي الى مكان العارض وباشرت بالعمل على اعادة تشييد الأبراج الساقطة وتصليح الاضرار واعادة تسليك الخط واعادته للخدمة بأسرع وقت ان شاء الله".

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