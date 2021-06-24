القضاء يصدر حكماً بإعدام 13 ارهابياً

2021/06/24 | 10:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اصدرت محكمة جنايات الكرخ/ الهيأة الثالثة، اليوم الخميس، حكما بالاعدام بحق ثلاثة عشر مدان بجريمة انتماءهم الى عصابات داعش الإرهابية.وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه أن "محكمة جنايات الكرخ/ الهيأة الثالثة، اصدرت اليوم حكماً بالاعدام بحق ثلاثة عشر مدان بجريمة انتماءهم الى عصابات داعش الإرهابية اعترفوا بعزمهم على القيام بعمليات ارهابية في شهر رمضان من عام 2019".

وأضاف أن "الإعدام جاء وفقاً لاحكام المادة الثانية /1 و3 و7 وبدلالة المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الارهاب لسنة 2005 بحق ثلاثة عشر مداناً بجريمة الانتماء لعصابات داعش الإرهابية".



لافتاً الى أن "الارهابيين اعترفوا بعزمهم القيام بعمليات ارهابية في شهر رمضان من عام 2019".

وتابع أن "المحكمة اطلعت على قائمة بأسماءهم في الحاسبة العائدة لعصابات داعش الارهابية اضافة الى اسلحة وهويات وأختام مزورة ضبطتها القوات الامنية بحوزتهم".

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