شرطة نينوى تكشف جريمة قتل وتطيح بالجاني

2021/06/24 | 10:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفادت مديرية شرطة نينوى، اليوم الخميس، بكشف جريمة قتل والإطاحة بالجاني خلال 48 ساعة.

وذكرت المديرية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مديرية مكافحة اجرام قيادة شرطة نينوى وبعد تشكيل فريق عمل باشراف مباشر من قبل قائد الشرطة، تمكنت من كشف جريمة قتل المجنى عليه ( ع ص ق ي ) وخلال ٤٨ ساعة والقت القبض على القاتل (ع ه ا ع) الذي اعترف بارتكابه الجريمة وسرقة مبلغ مالي من داخل دار المجنى عليه قدره ( ٢٥٠٠٠،٠٠٠ خمسة وعشرون مليون دينار عراقي مع ٣٠،٠٠٠ ثلاثون الف دولار امريكي $ )".

وأضاف البيان، أن "الجاني تم تدوين اقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وتوقيفه وفق المادة ٤٠٦ ق ع"، لافتاً إلى أنه "تم القبض على الجاني في منطقة ( حي النهروان ) في الجانب الايمن لمدينة الموصل".

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