طقس صحو خلال اليومين المقبلين ودرجات الحرارة تقارب ال 50 مئوية

2021/06/24 | 10:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا صحوا ..ودرجات الحرارة تقارب ال 50 مئوية .وذكر بيان للهيئة :" ان طقس البلاد سيكون يوم غد الجمعة صحوا ، والرياح في المنطقتين الوسطى والجنوبية ..شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س، بمدى رؤية (6-8) كم .وفي المنطقة الشمالية ..شمالية غربية معتدلة السرعة (10-20) كم/س، بمدى رؤية (6-8) كم .وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 25 مئوية والعظمى 46 مئوية .وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في دهوك 23 مئوية واعلاها في ميسان 31 مئوية وادنى درجة حرارة عظمى في اربيل 41 مئوية واعلاها في البصرة 49 مئوية.اما طقس يوم السبت المقبل ..فسيكون في عموم المناطق صحوا مشمسا بدرجات حرارة مقاربة لليوم السابق بعموم المناطق./انتهى3

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