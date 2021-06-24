جنيات الكرخ تصدر حكما بالاعدام بحق ثلاثة عشر ارهابياً

2021/06/24 | 10:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اصدرت محكمة جنايات الكرخ/ الهيئة الثالثة حكما بالاعدام بحق ثلاثة عشر مدانا بجريمة انتماءهم الى عصابات داعش الارهابية اعترفوا بعزمهم على القيام بعمليات ارهابية في شهر رمضان من عام 2019.وافاد المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان : محكمة جنايات الكرخ/ الهيئة الثالثة اصدرت حكما بالاعدام وفقا لاحكام المادة الثانية /1 و3 و7 وبدلالة المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الارهاب لسنة 2005 بحق ثلاثة عشر مداناً بجريمة الانتماء لعصابات داعش الارهابية.مضيفا ان الارهابيين اعترفوا بعزمهم القيام بعمليات ارهابية في شهر رمضان من عام 2019".واطلعت المحكمة على قائمة بأسمائهم في الحاسبة العائدة لعصابات داعش الارهابية اضافة الى اسلحة وهويات وأختام مزورة ضبطتها القوات الامنية بحوزتهم./انتهى3

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