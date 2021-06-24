أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوياتها منذ 2018 مدعومة بتراجع مخزونات الخام الامريكي

2021/06/24 | 10:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط ، اليوم الخميس، مجددا بعد تراجع أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية أكد توقعات الطلب القوي على الوقود وبشأن الشكوك بشأن مستقبل الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، لتواصل بذلك سلسلة مكاسب هي الاعلى منذ 2018.… Readmore

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