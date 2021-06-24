الكاظمي يوجه بمضاعفة جهـود تأمين الانتخابات ومعالجة استهداف أبراج الطاقة التي وصفها بالمقصودة

2021/06/24 | 10:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، القيادات الأمنية والعسكرية والاستخبارية بمضاعفة الجهود لتوفير البيئة الصحية والآمنة للمواطنين وللمرشحين.جاء ذلك خلال ترأس رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى خلاله بحث مستجدات الأوضاع الأمنية في البلاد، … Readmore

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