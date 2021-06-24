2021/06/24 | 10:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، إذ تعرضت لضغوط بفعل استقرار الدولار، بينما يسعى المستثمرون لاجتياز إشارات متباينة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بشأن زيادة أسعار الفائدة ويترقبون المزيد من البيانات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نزول أسعار الذهب متأثرة باستقرار الدولار المركز الخبري الوطني.

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