معتصمو ذي قار يقطعون الطريق أمام مبنى المحافظة

2021/06/24 | 10:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار – واع – زهراء صباح

قطع المعتصمون من أبناء محافظة ذي قار، اليوم الخميس، الطريق المؤدي الى مبنى المحافظة.

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المعتصمين المطالبين بالتعيين في المنشآت النفطية بذي قار، مستمرين باعتصامهم".

وأضاف أن "المعتصمين قاموا بحرق الإطارات وقطع الطريق أمام مبنى المحافظة".

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