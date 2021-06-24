2021/06/24 | 10:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني خلصت واحدة من أكبر الدراسات المسحية لفيروس كورونا، اليوم الخميس، إلى أن ما يزيد على ‏مليوني شخص في إنجلترا ربما ‏أصيبوا بكوفيد-19 لفترة طويلة، وعانوا من عرض أو أكثر من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أكبر دراسة مسحية لكورونا تدق ناقوس الخطر في بريطانيا المركز الخبري الوطني.

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