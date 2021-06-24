2021/06/24 | 10:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطن تتجاوز درجات الحرارة، غداً الجمعة، نصف درجة الغليان في محافظة البصرة ‏جنوبي العراق.‏ وتقترب درجة الحرارة من نصف درجة الغليان في العاصمة بغداد وغالبية ‏المحافظات العراقية.‏ وأدناه جدول يتضمن درجات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غداً الجمعة..



درجات الحرارة تتجاوز نصف درجة الغليان المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غداً الجمعة.. درجات الحرارة تتجاوز نصف درجة الغليان) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غداً الجمعة.. درجات الحرارة تتجاوز نصف درجة الغليان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).