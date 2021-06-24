محكمة جنايات الكرخ تصدر حكماً باعدام 13 إرهابيا

2021/06/24 | 10:24 - المصدر: السومرية نيوز

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اصدرت محكمة جنايات الكرخ/ الهيئة الثالثة، حكما بالإعدام بحق 13 مداناً بجريمة انتمائهم الى عصابات داعش الارهابية.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الارهابيين اعترفوا بعزمهم القيام بعمليات ارهابية في شهر رمضان من عام 2019".واضاف "كما اطلعت المحكمة على قائمة بأسمائهم في الحاسبة العائدة لعصابات داعش الارهابية، اضافة الى اسلحة وهويات وأختام مزورة ضبطتها القوات الامنية بحوزتهم".

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