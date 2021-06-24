طهران: خامنئي سيتلقى لقاحاً إيرانياً ضد ’كورونا’ وفق ترخيص خاص

2021/06/24 | 10:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن رئيس أكاديمية العلوم الطبية الإيرانية علي رضا مرندي، الخميس، أن المرشد الإيراني علي خامنئي سيتلقى الجرعة الأولى من اللقاح الإيراني المضاد لكورونا خلال الأيام المقبلة.

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وقال مرندي في تصريح نقلته وسائل إعلام إيرانية وتابعه "ناس"، (24 حزيران 2021)، إن "المرشد الأعلى علي خامنئي سيتلقى خلال الأيام المقبلة الجرعة الأولى من اللقاح الإيراني المضاد لكورونا".

وأضاف أن "وزارة الصحة الإيرانية أصدرت الترخيص اللازم للقاح الإيراني "كوف ايران بركت" للتطعيم العام".

وأوضح أن "خامنئي لديه تأكيد خاص على تلقي اللقاح الإيراني، وأن هذا اللقاح هو ثمرة جهود العلماء الإيرانيين الشباب ويتمتع بمستوى عال من تعزيز المناعة".

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