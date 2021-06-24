2021/06/24 | 10:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني توفي الرئيس الفلبيني السابق، بنينو أكينو الثالث، نجل رمز الديمقراطية الذي ساعد في الإطاحة بالديكتاتور فرديناند ماركوس، اليوم الخميس، عن 61 عاما.وقال السناتور السابق، بام أكينو، إنه حزين لوفاة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة الرئيس الفلبيني السابق بنينو أكينو الثالث المركز الخبري الوطني.

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