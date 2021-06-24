الكشف عن ملابسات جريمة قتل والقبض على القاتل خلال 48 ساعة في الموصل

2021/06/24 | 10:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديرية شرطة محافظة نينوى، اليوم

الخميس، عن تفاصيل جريمة قتل، مشيرة الى

انها إلقت القبض على القاتل خلال 48 ساعة.

وذكرت المديرية في بيان، أن "مديرية

مكافحة اجرام قيادة شرطة نينوى وبعد

تشكيل فريق ع

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