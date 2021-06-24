الحكم على 13 ارهابياً بالاعدام في بغداد

2021/06/24 | 10:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت محكمة جنايات الكرخ/ الهيئة

الثالثة، حكما بالإعدام بحق 13 مداناً

بجريمة انتمائهم الى عصابات داعش

الارهابية.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء

الاعلى في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "الارهابي

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