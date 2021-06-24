فوز ثالث للبرازيل بكوبا اميركا

2021/06/24 | 10:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / حقق منتخب البرازيل فجر اليوم فوزه الثالث ببطولة كوبا اميركا التي تستضيفها عدة مدن برازيلية.وجاء الفوز على منتخب كولومبيا بهدفين لهدف.وتقدم المنتخب الكولومبي بعد عشر دقائق من بداية المباراة عندما أحرز لويس دياز هدفا جميلا.وأدركت البرازيل التعادل قبل 12 دقيقة من نهاية المباراة وزاد كاسيميرو من آلام كولومبيا عندما هز الشباك بضربة رأس بعد ركلة ركنية في اللحظات الأخيرة ليمنح البرازيل فوزها الثالث في ثلاث مباريات في البطولة.وكانت البرازيل ضمنت التأهل إلى دور الثمانية بعد فوزها على فنزويلا بثلاثية دون رد وعلى بيرو برباعية دون رد.وتوقف رصيد المنتخب الكولومبي عند 4 نقاط في المركز الثاني، ليضمن تأهله أيضا لدور الثمانية./انتهى3

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