وفد أممي يصل الى النجف للقاء القيادات الامنية وعدد من المتظاهرين

2021/06/24 | 10:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ وصل الى النجف وفد من مكتب حقوق الانسان التابع لبعثة الامم المتحدة في العراق برئاسة ايما ووكر مسؤولة المكتبوقال مصدر رسمي ان " الوفد سيلتقي قائد شرطة النجف وعددا من القيادات الامنية اضافة الى لقائه بعدد من المتظاهرين والناشطين./انتهى.

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