انخفاض اضافي باسعار صرف الدولار امام الدينار في الاسواق العراقية

2021/06/24 | 10:37 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، واستقرت في اقليم كوردستان.

وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 147300 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي.

وكانت بورصة الكفاح المركزية قد سجلت خلال افتتاحها صباح امس الاربعاء 147600 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وانخفضت اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147750 ديناراً عراقياً، بينما بلغت اسعار الشراء 146750 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا حيث بلغ سعر البيع 147800 دينار لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 147500 دينار لكل 100 دولار.

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