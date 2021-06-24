مأساة انتحار أميركية بعد عام من آلام كوفيد طويل الأمد

2021/06/24 | 10:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مخرج أميركي لشبكة "سي إن إن" الإخبارية إن زوجته التي انتحرت مؤخرا قد عانت أعراض مرض كوفيد-19 طويل الأمد على مدى 13 شهرا، داعيا إلى مزيد الأبحاث لإيجاد حل لهذه المعضلة.

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