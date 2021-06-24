شركة كورك: سنرفع شكوى على هيئة الإعلام والاتصالات العراقية

2021/06/24 | 10:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلن رئيس مجلس إدارة شركة كورك تيليكوم للاتصالات، سيروان بارزاني، أنهم سيرفعون شكوى ضد قرار هيئة الإعلام والاتصالات العراقية التي تهدد بنقل مشتركي كورك تليكوم إلى شركات أخرى، وأكد أن شركة كورك للاتصالات ملتزمة بكل ما عليها من التزامات قانونية.وقال سيروان بارزاني في تصريح له اطلع عليه “النور نيوز” إن “القرار الذي …

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