في كركوك.. هجوم إرهابي يوقف برج للطاقة

2021/06/24 | 10:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوكأعلنت شركة نقل الطاقة الكهربائية الشمالية، الخميس، سقوط ثلاثة أبراج ‏للطاقة وتضرر برج رابع في كركوك، اثر هجوم إرهابي بعبوات ناسفة.‏ وذكر اعلام الشركة، في بيان تلقت وصل “النور نيوز” نسخة منه، أنه “بتاريخ ‏‏٢٠٢١/٦/٢٣ مساء حدث توقف على خط الشهيد عبدالله القديمة – شمال سامراء ‏دور جهد ١٣٢ك.ف نتيجة تعرضه الى عمل …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في كركوك..



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