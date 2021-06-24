رونالدو يحقق عدة أرقام قياسية في مباراة تاريخية أمام فرنسا

2021/06/24 | 10:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ واصل كريستيانو رونالدو، تحقيق الأرقام القياسية وكتابة تاريخ جديد في عالم كرة القدم، بعدما ساهم في تعادل البرتغال مع فر نسا 2-2، أمس الأربعاء، في دور المجموعات لكأس أوروبا.وسجل “الدون”، ثنائية في مرمى فرنسا، ليمنح منتخب بلاده بطاقة العبور لثمن نهائي البطولة القارية التي تحمل البرتغال لقبها.وكانت هذه المباراة تاريخية لرونالدو، […]

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