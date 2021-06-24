ممثلية الاقليم في بغداد تصدر ايضاحا بشأن الرواتب

2021/06/24 | 10:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت ممثلية حكومة اقليم كوردستان في بغداد، وجود ضغوطات كبيرة تعيق ارسال مبلغ 200 مليار دينار الى اقليم كوردستان.

وقد قرر مجلس الوزراء الاتحادي، منح حكومة اقليم كوردستان 200 مليار دينار شهريا كسلفة لتسديد رواتب الموظفين على ان ينفذ هذا القرار باثر رجعي اعتبارا من 1/1/2021.

ونقلت فضائية كوردسات نيوز عن فارس عيسى ممثل حكومة الاقليم في بغداد قوله: ان ضغوطا كبيرة من بعض الاطراف السياسية تعيق ارسال مبلغ 200 مليار دينار الى اربيل .

واضاف: ان اطرافا سياسية استخدام الرواتب كدعاية انتخابية، متمنيا ان تصل المبلغ الى اقليم كوردستان خلال الاسبوع المقبل.

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