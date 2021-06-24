غوتيريش يحذر من عدم تقديم مساعدات لسوريا

2021/06/24 | 10:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن الأربعاء، تجديد عملية تقديم المساعدات عبر الحدود إلى سوريا لعام آخر محذراً من أن إخفاق المجلس، المؤلف من 15 عضواً، في ذلك “سيكون له عواقب مدمرة”.

جاء ذلك في إيجاز قدمه غوتيريش، أمام مجلس الأمن عبر تقنية الفيديو، جدد فيه التصريحات التي أدلى بها في الفترة الماضية بخصوص الوضع الإنساني في سوريا.

وعقد مجلس الأمن، اجتماعه الشهري بشأن الوضع الإنساني في سوريا، وسط دعوات بتجديد القرار المتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لمدة 12 شهراً إضافية، وضمان استمرار وصول المساعدات الأممية إلى الشمال.

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