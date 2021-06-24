السلطات المصرية والفرنسية تستعيد 114 قطعة أثرية مهربة

2021/06/24 | 10:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال مكتب النائب العام المصري الأربعاء، إن السلطات المصرية والفرنسية استعادت 114 قطعة أثرية مصرية مهربة بعد وقف كافة إجراءات عرضها للبيع أو التعامل عليها.

وذكر البيان أن النائب العام حمادة الصاوي وصل على رأس وفد رفيع المستوى إلى العاصمة الفرنسية حيث قاموا بفحص وجرد المضبوطات تمهيداً لنقلها إلى القاهرة.

ولم يكشف البيان عن مزيد من التفاصيل بشأن الآثار المضبوطة.

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