حديث نيابي عن قرب إقالة وزير المالية.. وبرلماني يفصح الأسباب

2021/06/24 | 10:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اتهمت اللجنة المالية النيابية، وزير المالية بـ"التخبط"، مبينة أن مجلس النواب بصدد استجوابه تمهيدا لإقالته.

وقال عضو اللجنة النائب ثامر ذيبان، في حديث متلفز، تابعته NRT عربية، اليوم الخميس (24 حزيران 2021)، إن "رفع سعر الدولار يتحمله وزير المالية وهو صاحب هذا المقترح"، مؤكدا أن "البرلمان بصدد استجواب الوزير تمهيدا لإقالته من منصبه".

واوضح أن "موضوع طبع العملة في الاشهر السابقة لتعويض العجز تشوبه الضبابية".

ذيبان أشار أيضا إلى ان "البرلمان لم يتسلم ما يعرف بالورقة البيضاء ولم يطلع على اي من بنودها، حتى الآن".

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