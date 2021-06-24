2021/06/24 | 11:00 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سرق القاتل مبالغ كبيرة من منزل الضحية (وزارة الداخلية)

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، اعتقال منفذ "جريمة قتل" في مدينة الموصل (405 كم شمال بغداد).

وذكرت الوزارة في بيان، 24 حزيران/يونيو، أنّ "مديرية مكافحة إجرام قيادة شرطة نينوى تمكنت بعد تشكيل فريق عمل من كشف جريمة قتل المجنى عليه (ع.



ص.



ق)".

وأضاف البيان، أنّ قوة من المديرية "اعتقلت المتهم بتنفيذ العملية (ع.



ه.



ا) خلال 48 ساعة"، مشيرًا إلى أنّ المتهم "اعرتف بارتكاب الجريمة وسرقة 25 مليون دينار و30 ألف دولار من دار الضحية".

وأوضح البيان، أنّ "عملية الاعتقال جرت في حي النهروان في الجانب الأيمن من المدينة"، لافتًا إلى "تدوين أقوال المتهم قضائيًا وتوقيفه وفق المادة 406 من قانون العقوبات".

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