عالميا.. أسعار الذهب تتراجع بفعل قوة الدولار

2021/06/24 | 11:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، إذ تعرضت لضغوط بفعل استقرار الدولار، بينما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة لقياس حجم الضغوط التضخمية.ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1774.32 دولار للأونصة، بحلول الساعة 04:52 بتوقيت غرينتش.وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1774.40 دولار.واستقر مؤشر […]

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