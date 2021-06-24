بالصور.. موجة جفاف هائلة تضرب أهوار ذي قار في العراق - عاجل

2021/06/24 | 11:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ذي قارحصلت (بغداد اليوم)، اليوم الخميس، على صور تظهر تعرض أهوار محافظة ذي قار إلى ‏موجة جفاف كبيرة‎.‎ويعاني العراق من ازمة مياه قد تلقي بظلالها على أهواره وكثير من المناطق والقرى المجاورة ‏لنهري دجلة والفرات.‏

وأدناه صور تظهر حجم الجفاف الذي منيت به أهوار ذي قار:

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