2021/06/24 | 11:03 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم – بغداد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تواصل انخفاض أسعار الدولار في العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
واصلت اسعار الدولار، اليوم الخميس، انخفاضاً في السوق العراقية.
وبحسب رصد مراسلي (بغداد اليوم)، فقد جاءت أسعار الدولار على النحو الآتي:
بغداد - بورصة الكفاح
147,300
السعر في الصيرفات ( تقريبي)
146,750
147,750
اربيل / بورصة
147,650
البصرة / بورصة
147,500
الموصل / بورصة
147,600
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تواصل انخفاض أسعار الدولار في العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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