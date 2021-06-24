تواصل انخفاض أسعار الدولار في العراق

2021/06/24 | 11:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

واصلت اسعار الدولار، اليوم الخميس، انخفاضاً في السوق العراقية.

وبحسب رصد مراسلي (بغداد اليوم)، فقد جاءت أسعار الدولار على النحو الآتي:

بغداد - بورصة الكفاح

147,300

السعر في الصيرفات ( تقريبي)

146,750

147,750

اربيل / بورصة

147,650

البصرة / بورصة

147,500

الموصل / بورصة

147,600

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