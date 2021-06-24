تواصل انخفاض أسعار الدولار في العراق



تواصل انخفاض أسعار الدولار في العراق
2021/06/24 | 11:03 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم – بغداد

واصلت اسعار الدولار، اليوم الخميس، انخفاضاً في السوق العراقية.

وبحسب رصد مراسلي (بغداد اليوم)، فقد جاءت أسعار الدولار على النحو الآتي:

 

بغداد - بورصة الكفاح 

147,300 

السعر في الصيرفات ( تقريبي) 

146,750 

147,750 

 

اربيل / بورصة 

147,650 

 

البصرة / بورصة 

147,500 

 

الموصل / بورصة 

147,600 

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