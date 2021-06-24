تخصيص ملياري دينار للبدء باعمار جامع النبي يونس (ع)في مدينة الموصل

2021/06/24 | 11:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/خصصت مديرية أوقاف محافظة نينوى مبلغ ملياري دينار للبدء باعمار وترميم جامع ومرقد النبي يونس(ع).وقال محافظ نينوى نجم الجبوري للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا/بانه بالتنسيق والمتابعة من قبل الحكومة المحلية في محافظة نينوى تم الاتفاق بين وزير السياحة واللجنة العليا لإعمار الموصل على تخصيص مبلغ ملياري دينار من قبل الوقف السني للبدء في إعادة تأهيل جامع النبي يونس بالإضافة لحسم ملف اعمار فندق الموصل خلال شهر من قبل هيئة السياحة"/انتهى

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