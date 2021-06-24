سليم همزة : من الصعوبة عقد الجلسات لانشغال معظم النواب بالانتخابات المقبلة 

2021/06/24 | 11:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / استبعد النائب الكردي سليم همزة اكتمال نصاب الجلسات النيبابية للفترة المقبلة.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : معظم النواب الحاليين هم مرشحون للانتخابات المبكرة والتي من المقرر ان تجرى في شهر تشرين الاول المقبل .وأضاف همزة ان : النواب مشغولون بهذه الانتخابات وبدأوا بالعمل لها وهو سبب رئيسي لعدم اكتمال النصاب مبينا ان مسألة عقد الجلسات المقبلة صعب جدا.وكان مجلس النواب قد رفع جلسته المقررة يوم الثلاثاء الماضي الى الاحد المقبل لعدم اكتمال النصاب./انتهى3

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