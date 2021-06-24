2021/06/24 | 11:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت تقارير أمريكية من تداعيات سحب منظومات الصواريخ الدفاعية من العراق ودول أخرى مشيرة الى ان القرار يعد تحولا كبيرا في السياسة تجاه الشرق الأوسط وان التوقيت غير ملائم بسبب تتصاعد فيه الهجمات التي تنفذها الميليشيات المدعومة من ايران في انحاء المنطقة.

وذكر تقرير لمجلة ناشيونال انترست أن قرار إدارة الرئيس جو بايدن قد يدفع حلفاء واشنطن الى الاستعانة بالخصوم طالما لا يمكنهم الاعتماد عليها في مجال الدعم وتكنولوجيا الحماية الجوية، واشارت المجلة الاميركية الى ان ايران تستخدم الفصائل الموالية لها لشن هجمات صاروخية عبر طائرات الدرونز ضد المصالح الاميركية في مؤشر على تزايد نوعية السلاح والقدرات المستخدمة كما تمثل تصعيدا لانها اكثر فتكا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقارير أمريكية تحذر من تداعيات سحب منظومات الصواريخ الدفاعية من العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقارير أمريكية تحذر من تداعيات سحب منظومات الصواريخ الدفاعية من العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).