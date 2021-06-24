وفاة معارض فلسطيني بعد ساعات من اعتقاله.. وعائلته تحمل السلطة المسؤولية

2021/06/24 | 11:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤولون فلسطينيون أن معارض السلطة، نزار بنات، مات بعد ساعات من اعتقاله.

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