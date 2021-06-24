درجات الحرارة تقترب 50 مئوية

2021/06/24 | 11:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجحت هيئة الانواء الجوية العراقية يوم الخميس، تسجيل 3 محافظات درجة حرارة تقارب 50 مئوية.

وذكرت الهيئة في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الطقس ليوم غد الجمعة سيكون صحوا ودرجات الحرارة ترتفع قليلا، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س ومدى الرؤية (6-8) كم.

واضافت ان الطقس ليوم السبت سيكون صحوا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ومدى الرؤية (6-8) كم.

وبينت أن "طقس ليومي الاحد والاثنين المقبلين سيكون صحوا ودرجات الحرارة ترتفع قليلا فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ومدى الرؤية (8-10) كم"، مشيرة الى ان درجات الحرارة في محافظات النجف وميسان والبصرة تقترب من 50 درجة مئوية.

PUKmedia عن اعلام الهيئة

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