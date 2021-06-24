2021/06/24 | 11:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أكد كارلوس أنخل دياز، الإخصائي النفسي الذي عالج النجم الأرجنتيني دييغو أرماندو ‏مارادونا، أنه لم تكن هناك “خطة لقتل” ‏الأيقونة، بعد جلسة استماعه أمام النيابة ‏الأرجنتينية التي تحقق في ملابسات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هل كانت هناك خطة لقتل مارادونا؟..



الحقائق تتكشف المركز الخبري الوطني.

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