الرافدين: قروض السيارات للموظفين والمواطنين تصل الى 60 مليون دينار

2021/06/24 | 11:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن مصرف الرافدين، أن قروض السيارات للموظفين والمواطنين تصل الى 60 مليون دينار.

وذكر المصرف في بيان مقتضب أن “قروض السيارات للموظفين والمواطنين تصل الى 60 مليون والتقديم عبر فروع المصرف”.

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